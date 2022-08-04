Стали известны подробности о предполагаемом убийце российского врача-терапевта

Убийца врача-терапевта из Оренбурга был психически нездоров и месяцами следил за девушкой

Подозреваемый в убийстве врача-терапевта в Оренбурге психически нездоров. Такие подробности в четверг, 4 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фигурант долгое время был тайно влюблен в девушку, месяцами следил за ней, но боялся вступить в личный контакт. Погибшая была замужем и ничего не знала о чувствах предполагаемого убийцы. В жизни он очень замкнутый и скрытный человек.

2 августа стало известно, что на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской было обнаружено тело 25-летней девушки, работавшей врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова. Россиянка скончалась от множественных колото-резаных ран.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования преступления.

Ранее правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Его обнаружили в квартире родителей, с которыми он проживает.