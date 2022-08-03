Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства врача в Оренбурге

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства врача в Оренбурге

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве врача-терапевта в Оренбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской было обнаружено тело 25-летней девушки, работавшей врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова.

Отмечается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

24 ноября 2021 года курскому врачу Агдрею Сурагину дали 12 лет колонии за убийство медсестры в красной зоне. По версии следствия, убийство произошло в красной зоне, предназначенной для лечения больных COVID-19. Сурагин дежурил с 21-летней медсестрой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал приставать к девушке. Получив отказ, Сурагин избил девушку. Медсестра скончалась после удушья.