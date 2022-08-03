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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства врача в Оренбурге

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства врача в Оренбурге

Russian Investigative Committee / Global Look Press

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве врача-терапевта в Оренбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской было обнаружено тело 25-летней девушки, работавшей врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова.

Отмечается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

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Юлия Мискевич
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