Российскому врачу дали 12 лет колонии за убийство медсестры в красной зоне

Фатежский районный суд Курской области приговорил к 12 годам лишения свободы врача Андрея Сурагина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Суд также удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевшей стороны. Осужденный выплатит родителям погибшей четыре миллиона рублей: в пользу отца погибшей взыскано 1,5 миллиона рублей, в пользу матери — 2,5 миллиона рублей.

В ходе следствия врач частично признал свою вину. Он заявил, что не помнит всех обстоятельств произошедшего, так как был сильно пьян. «Я ничего не помню и, судя по всем данным и фактам, видимо, наносил телесные повреждения (...) Я не бегаю от ответственности, если это было так, то я за это отвечу», — приводит слова обвиняемого DDDKursk.ru.

На суде Сурагин также извинился перед матерью убитой им девушки, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 27 марта в красной зоне, предназначенной для лечения больных COVID-19, отделения реанимации фатежской больницы. Сурагин дежурил с 21-летней медсестрой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал приставать к девушке, и она дала ему пощечину. После этого врач накинулся на нее. Сурагин избил девушку, а затем сдавил ей шею, пока она не потеряла сознание. Медсестру он бросил прямо у лифта и убежал. Тело нашли коллеги из отделения реаниматологии, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, россиянка скончалась.