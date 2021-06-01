Суд вынес новый приговор по делу о смерти россиянки и подмене органов

В Волжском городском суде вынесли приговор заместителю главного врача областного перинатального центра Елене Поповой и акушеру-гинекологу Наталье Андреевой за смерть пациентки Елены Мачкалян. Об этом «Ленте.ру» сообщил Арам Мачкалян, вдовец погибшей.

По версии следствия, врачи необоснованно отправили женщину рожать в неприспособленное для этого медицинское учреждение, потому что не хотели вести тяжелую пациентку. 12 часов, потраченных на перевозку из больницы в больницу, стали для Мачкалян роковыми. Ребенок родился мертвым, а женщина впала в кому и скончалась.

Суд приговорил Попову и Андрееву к двум годам лишения свободы.

Ранее, 1 апреля, суд приговорил бывшего главврача регионального патологоанатомического бюро (ВОПАБ) Вадима Колченко к девяти годам колони за взятки и подмену органов Мачкалян. Установлено, что врач дал команду своим сотрудникам подменить образцы органов погибшей при родах женщины, чтобы не портить статистику области и репутацию ее властей.