Женщина приняла смертельное заболевание за боль в спине при беременности

Жительница американского города Глендора, штат Калифорния, несколько месяцев принимала признаки злокачественной опухоли легких за боли при беременности. Ее историю рассказало издание TODAY.

На последних месяцах беременности у 35-летней Джессики Шерри (Jessica Sherrie) начались сильные боли в спине. Американка надеялась, что с родами все пройдет, но этого не произошло.

Тогда она обратилась к врачу, прошла многочисленные обследования и узнала, что у нее смертельное заболевание — немелкоклеточный рак легкого четвертой стадии. Шерри была в шоке, так как никогда не курила. «Я сразу подумала: ну все, мне подписали смертный приговор», — призналась американка, свекор и свекровь которой умерли от рака легких.

Врач призвал ее не отчаиваться, так как немелкоклеточный рак легких поддается лечению. Основная проблема заключалась в метастазах, которые появились в ее мозге, позвоночнике и бедрах. Шерри прошла курс радиотерапии и химиотерапии.

Из-за пандемии к пациентке не пускали посетителей, и она чувствовала себя очень одиноко. Сил бороться против болезни ей придавало желание увидеть дочь.

Во время очередного изнуряющего курса химиотерапии Шерри настолько ослабла, что ей пришлось заниматься с физиотерапевтом и передвигаться с помощью ходунков. Когда пациентка начала ходить без них, она упала, сломала бедро и была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. Тогда же она заразилась COVID-19.

Несмотря на все трудности, лечение Шерри дает результаты: опухоли в мозге уменьшились до микроскопических размеров, а большинство новообразований в легких исчезли. Однако врачи обнаружили новые опухоли в печени и бедре пациентки и назначили ей новую схему лечения. Американка надеется, что она поможет, и ей удастся выздороветь и вырастить дочь.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ливерпуль, графство Мерсисайд, почувствовала спазмы в желудке после вечеринки, обратилась к врачу и обнаружила, что у нее рак. Англичанка сохраняет оптимизм и планирует восхождение на гору в благотворительных целях.