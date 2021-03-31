Женщина пожаловалась на боль в животе после вечеринки и оказалась больна раком

Жительница английского города Ливерпуль, графство Мерисайд, почувствовала спазмы в желудке после вечеринки, обратилась к врачу и обнаружила, что у нее рак. Ее историю публикует Liverpool Echo.

В 2020 году 32-летняя Дженни Саммер (Jenny Summer) почувствовала сильную боль в животе после вечеринки. Она обратилась в клинику и прошла несколько обследований. Врачи нашли у нее злокачественную опухоль диаметром девять сантиметров, которая дала метастазы в лимфоузлы.

Вскоре после того, как британка узнала о диагнозе, ее бросил возлюбленный. Она вернулась к родным, которые ухаживали за ней во время курса химиотерапии. Больше всего Дженни опечалило то, что из-за разрушительного для организма лечения она не сможет иметь детей.

Изначально Саммер сообщили, что ее заболевание неизлечимо, однако интенсивный курс химиотерапии дал ей новую надежду. В результате лечения размер опухоли сократился вдвое. Теперь она проходит курс лучевой терапии и еще один курс химиотерапии в надежде полностью избавиться от новообразования.

«С самого начала я была настроена позитивно. Когда принимаешь мысль, что скоро можешь умереть, смотришь на все по-другому. Теперь все для меня — бонус, и я благодарна за каждый день. У меня замечательная семья, и я получаю поддержку. Мне очень повезло», — подчеркнула пациентка.

В конце мая Саммер планирует совершить восхождение на гору Сноудон в Уэльсе, чтобы собрать деньги для Центра борьбы с раком Клаттербриджа.

Ранее сообщалось, что несварение желудка и горечь во рту могут быть симптомом смертельного заболевания, а именно рака поджелудочной железы. Так, на онкологическое новообразование указывает общий дискомфорт в области живота, распространяющийся вплоть до спины.