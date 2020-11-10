Собака учуяла смертельно опасное заболевание хозяйки и спасла ей жизнь

Жительница английского графства Линкольншир считает, что ее собака спасла ей жизнь, когда учуяла начавшийся у нее сепсис. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В феврале 2018 года Леви Картер (Levi Carter), которой тогда было 20 лет, записалась в салон красоты, чтобы осветлить волосы и превратиться из брюнетки в блондинку.

Когда стилист нанес ей на голову краску на основе перекиси водорода, Леви почувствовала жжение и сразу поняла, что что-то не так. «После осветления волос мою голову обернули пленкой. Это было очень болезненно, и моя голова буквально начала дымиться. Мы сразу пошли к крану и 20 минут промывали волосы под холодной водой», — сказала она.

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Сотрудники салона предложили клиентке окрашивание в другой цвет и сделали скидку. В итоге она ушла домой с ярко-красными волосами.

«В тот вечер я гуляла с друзьями, но у меня все болело. Оказалось, что на коже головы все еще осталась перекись водорода, и она стала причиной ожогов», — сообщила Леви. Она обратилась за медицинской помощью. Англичанке дали антибиотики, и женщина надеялась, что они помогут.

В следующие четыре недели ожоги на ее голове не прошли и стали еще более болезненными. Собака Леви по кличке Чико начала вести себя странно. «Чико не отходил от меня. Он чувствовал, что что-то не так. В конце концов, я сама почувствовала запах ран и отправилась в больницу», — отметила англичанка.

Врач диагностировал у Леви сепсис и сообщил, что она пришла вовремя, пока проблема не стала слишком серьезной. Сепсис происходит, когда инфекция, например, заражение крови, вызывает жесткий иммунный ответ, и тело начинает атаковать собственные органы. Это опасное для жизни состояние, но оно легко лечится уколами антибиотиков, если его удается вовремя диагностировать. Каждый час отсрочки повышает вероятность летального исхода на восемь процентов.

Три недели пациентка провела под капельницей. Ожоги Леви начали заживать, но урон волосяным фолликулам был столь сильным, что у нее осталось несколько проплешин.

Англичанка подчеркнула, что перед применением краски для волос необходимо пройти кожный тест, который мог бы помочь ей избежать плачевных последствий. «Я благодарна, что моя собака заставила меня действовать. Иначе неизвестно, где бы я была сегодня, и была ли вообще», — заключила она.