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Российские полицейские задержали подозреваемого в убийстве врача-терапевта

В Оренбурге правоохранители задержали подозреваемого в убийстве врача-терапевта

Фото: Shutterstock

В Оренбурге правоохранители задержали подозреваемого в убийстве врача-терапевта. Об этом в среду, 3 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, мужчину обнаружили в его квартире. Сейчас его допрашивают следователи.

Известно, что 28-летний фигурант был знаком с погибшей, а мотивом преступления стала личная неприязнь к жертве, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

2 августа на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской было обнаружено тело 25-летней девушки, работавшей врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова. Она скончалась от множественных колото-резаных ран.

Он следил за девушкой и планировал ее убийство, добавил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования преступления.

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Екатерина Власова
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