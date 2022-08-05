Найден 100-процентный способ диагностики COVID-19

Journal of the American Chemical Society: создан тест на COVID с точностью 100 процентов

Ученые Калифорнийского университета в Ирвине нашли 100-процентный способ диагностики COVID-19. Выводы работы описаны в Journal of the American Chemical Society.

В ходе исследования тест-система Revealr вирусных нуклеиновых кислот, кодирующих РНК, смогла точно определить генетические мутации альфа-, гамма-, дельта-, а также эпсилон- и омикрон-вариантов коронавирусной инфекции. Эксперименты включали в себя анализ 34 клинических образцов из мазков носоглотки, полученных в начале, середине и конце 2021 года в Медицинском центре Калифорнийского университета у пациентов с симптомами COVID-19.

Разработчики говорят, что несмотря на то, что Revealr был создан как тест для выявления коронавируса, следующим этапом они планируют его доработать для диагностики других инфекций. Например, болезней дыхательных путей и рака, также его можно будет использовать в судебной медицине или сельском хозяйстве, ориентированном на секвенирование ДНК. Изобретение уже подали на патент.

В июле стало известно о появлении искусственного интеллекта для выявления коронавируса. Его точность достигала 97,86 процента достоверности, что стало самым точным методом выявления на тот момент.