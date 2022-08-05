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Европейские нефтегазовые гиганты нашли крупные запасы газа на Кипре

Итальянская Eni и французская Total нашли крупные запасы газа на кипрском шельфе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ismail Zitouny / Reuters

Европейские нефтегазовые гиганты Eni и Total, занимающиеся совместной разведкой природного газа на кипрском шельфе, обнаружили месторождение с крупными запасами газа, пишет ТАСС со ссылкой на Кипрскую телерадиовещательную корпорацию (RIK).

Согласно сообщению, итальянская Eni и французская Total официально объявят об этом по завершении дополнительных исследований. Кроме того, источники кипрского СМИ заявили, что вблизи найденного месторождения могут располагаться и другие газовые запасы.

При этом глава МИД Греции Иоаннис Касулидис напомнил, что на зону разведки Eni и Total — шестой блок исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра — претендует Турция, не признающая республику. «Шестой блок является одним из тех семи мест, где Турция решила провести незаконные буровые работы», — сказал министр. Касулидис также выразил надежду, что турецкое буровое судно Турции Abdulhamid Han, начавшее разведку месторождений газа в Средиземном море в 2022 году, не окажет негативного влияния на уже ведущуюся разработку европейский компаний.

В конце июля стало известно, что американская Chevron и британско-нидерландская Shell начнут использование месторождения Афродита на шельфе, относящемся к кипрским территориальным водам. Разработка этого месторождения позволит Кипру заменить российский газ и стать одним из основных поставщиков для Евросоюза.

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Софья Ермакова
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