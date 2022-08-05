В российском регионе пригородный поезд сошел с рельсов

На юге Сахалина пригородный поезд сошел на однопутном участке железной дороги

На юге Сахалина пригородный поезд сошел на однопутном неэлектрифицированном участке железной дороги Ильинск — Южный — Холмск. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги.

В результате инцидента в российском регионе никто не пострадал. «4 августа в 22:08 (по московскому времени) на перегоне Томари — Новоселово-Сахалинское однопутного неэлектрифицированного участка Ильинск-Южный — Холмск произошел сход в составе пригородного поезда № 6108 сообщением Томари — Холмск», — отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Для ликвидации последствий схода со станции Южно-Сахалинск уже был оправлен восстановительный поезд. Сейчас устанавливаются причины случившегося.

Ранее в Тюменской области из-за неисправности колесной пары сошел с рельсов локомотив поезда. Локомотив и вагоны состава не опрокинулись, пострадавших в результате происшествия нет. Поезд продолжил движение через четыре часа с другим локомотивом.