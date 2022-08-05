Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ поможет в борьбе с кризисом

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс понадеялась на сланцевый газ и газ из Северного моря в борьбе с кризисом в Великобритании. Об этом она сказала во время предвыборных дебатов, трансляцию которых вел телеканал Sky News.

Трасс пообещала, что будет работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря. «Таким образом, мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса», — заявила она.

Ранее Лиз Трасс назвала способ снизить зависимость от российского газа. По ее словам, страна должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов.

Ранее Financial Times сообщал, что многие предприятия в Великобритании могут закрыться в случае, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся. Источники издания указали на то, что крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что экономику ждет коллапс.