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Огромная черепаха сбежала из зоомагазина в поисках подруги и попала под поезд

Independent: сбежавший из зоомагазина самец черепахи попал под поезд и выжил

Фото: Patti Black / Unsplash

Огромный самец шпороносной черепахи сбежал из зоомагазина в британском городе Норфолк в надежде найти подругу, попал под поезд и выжил. Об этом сообщает Independent.

Cамца черепахи по кличке Клайд нашли на железнодорожных путях между городами Норидж и Кембридж. Черепаху сбил поезд, прежде чем ее успели заметить пассажиры. После этого несколько рейсов на линии были задержаны и отменены. Черепаху весом 60 килограммов и длиной 76 сантиметров пришлось поднимать четырем рабочим железной дороги. По словам представителей железной дороги, в результате столкновения с поездом Клайд получил травму, но его жизни ничто не угрожает.

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Клайда доставили специалисту по рептилиям. По словам владельцев черепахи, он находится в безопасности и чувствует себя нормально. Его здоровье полностью восстановится. Сотрудник магазина Диллон Прест предположил, что черепаха сбежала на свободу в поисках самки. «Я думаю, он просто хотел обрести женскую компанию и подумал, что Норидж — это удачное место для поисков», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что пропавшая 30 лет назад домашняя черепаха нашлась живой и невредимой на чердаке и оказалось самцом, а не самкой. С момента воссоединения с семьей прошло десять лет, и животное по-прежнему чувствует себя хорошо.

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Алиса Дмитриева
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