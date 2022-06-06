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Пропавшую 30 лет назад домашнюю черепаху нашли живой на чердаке

В Бразилии пропавшая 30 лет назад черепаха нашлась на чердаке живой и невредимой

Кадр: TV Globo

Пропавшая 30 лет назад домашняя черепаха нашлась живой и невредимой на чердаке и оказалось самцом, а не самкой. Об этом сообщает Daily Star.

Жительница Бразилии Наталья Де Альмедиа рассказала, что в 1982 году черепаха ее матери пропала. Животное по кличке Мануэла исчезло во время электромонтажных работ. Позднее семья переехала в новый дом и оставила попытки его найти.

Через 30 лет, в 2013 году, после смерти мужа матери Де Альмедиа, та вернулась в старый дом, чтобы разобрать вещи покойного. В одной из коробок для хранения женщина обнаружила живую Мануэлу. «Моя мама приехала вся в слезах, потому что не могла поверить в то, что Мануэла нашлась!» — вспомнила Де Альмедиа.

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Прошло 10 лет с момента, как черепаха воссоединилась с семьей. Животное по-прежнему чувствует себя хорошо. Единственное, что изменилось, — пол Мануэлы: во время осмотра ветеринаром оказалось, что это самец, а не самка. Теперь черепаху зовут Мануэль.

Ранее сообщалось, что разлученная в детстве с отцом жительница английского графства Йоркшир разыскала его спустя 58 лет и узнала, что все это время он жил в часе езды от нее. Поиски заняли всего четыре дня.

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Евгения Черкасова
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