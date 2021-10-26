Пропавший на 58 лет отец все это время жил в часе езды от дочери

Разлученная в детстве с отцом жительница английского графства Йоркшир разыскала его спустя 58 лет и узнала, что все это время он жил в часе езды от нее. Об этом сообщает издание The Mirror.

59-летняя Джули Ланд родилась в 1962 году и росла без отца. Она всегда хотела воссоединиться с ним, но не знала, кто он. В детстве она задавала много вопросов матери о нем, но не получала ответов. После того как в 2021 году мать и приемный отец Ланд умерли, она решила попробовать разыскать пропавшего родителя.

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Англичанка обратилась за помощью в поиске отца к группе в Facebook, и ее сообщение нашло большой отклик. Поиски заняли всего четыре дня. Ее отцом оказался Брайан Ротери. Оказалось, что все это время он жил всего в часе езды от дочери.

Отец и дочь встретились впервые за 58 лет. «Какой фантастический сегодня день! Я встретила отца впервые с того времени, когда была совсем ребенком! Спасибо всем жителям города Дьюсбери. Я очень долго ждала этого дня и очень счастлива! Жду не дождусь, когда смогу увидеть остальную семью!» — заявила женщина.

Она подчеркнула, что думала, что отец может быть где угодно. «Он мог эмигрировать, мог жить в любой точке страны. Узнать, что он находился всего в часе езды от меня, было поразительно», — подчеркнула она.

«Все произошедшее похоже на чудо, а я не верю в чудеса», — сказал Ротери. Он рассказал, что когда-то часто навещал Джули, разговаривал и играл с ней. Но однажды ему позвонили и сказали, что девочку увезли в Ланкашир, и с тех пор он никогда ее не видел.

Ранее сообщалось, что в Техасе, США, Анхелика Венес-Сальгадо воссоединилась с дочерью Жаклин Эрнандес, которую похитили когда ей было шесть лет. Девочку похитил и увез в Мексику ее отец.

