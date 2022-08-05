Бросившей в мэра ботинок россиянке выделили квартиру

Россиянке, которая бросила ботинок в мэра, выделили двухкомнатную квартиру

Семье жительницы города Углегорска в Сахалинской области выделили двухкомнатную квартиру после жалобы мэру. Во время разговора с чиновником россиянка бросила в него покрытый плесенью ботинок, сообщают РИА Новости.

Россиянка Людмила Аникеева во время встречи пожаловалась мэру Углегорского района Дмитрию Цуканову на жилищные условия, в которых ей приходится жить вместе с мужем и ребенком. Она показала властям ботинок, который от сырости в бараке покрылся плесенью, и резко бросила его в мэра.

В итоге за сутки женщине и ее семье выделили квартиру из муниципального жилфонда. Дом находится на Заводской улице. В новой квартире с балконом сделан ремонт в светлых тонах, установлена необходимая сантехника.

Ранее вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал не наказывать Аникееву за инцидент и пообещал разобраться в конфликтной ситуации. После встречи Цуканов заявил о необходимости расставить приоритеты и выполнить необходимые указания.