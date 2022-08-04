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Получивший ботинком российский мэр рассказал о встрече с жителями

Мэр Углегорска заявил об «острых моментах» на встрече, на которой в него швырнули ботинком
Дмитрий Цуканов

Дмитрий Цуканов. Фото: Администрация Углегорского ГО

Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов заявил, что на встрече, во время которой в него швырнули ботинком, было «множество острых моментов». Его комментарий о прошедшем мероприятии приводится в Telegram-канале.

Российский мэр заметил, что работы предстоит немало, и пообещал в дальнейшем грамотно расставлять приоритеты.

«Недопустимо, чтобы люди годами ждали решения своих проблем. Поэтому сейчас расставляем приоритеты и начинаем активно выполнять поступившие указания», — написал Цуканов.

Ранее полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал не наказывать женщину, швырнувшую ботинком в мэра Углегорска. Он пояснил, что намерен сам разобраться в конфликтной ситуации.

4 августа в соцсетях появился видеоролик, на котором жительница Углегорска бросила ботинок с плесенью в мэра Дмитрия Цуканова в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Женщина вместе с семьей несколько лет проживает в бараке. Россиянка хотела получить новую квартиру, а мэр, по ее словам, предложил худшие условия.

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Анна Щербакова
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