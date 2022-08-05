Уролог рассказал о способах продлить молодость и сохранить мужское здоровье

Уролог Гадзиян: мужчинам нужно заниматься спортом четыре раза в неделю и не есть сахар

Мужчинам нужно заниматься спортом четыре раза в неделю и не есть сахар, уверен хирург-уролог, андролог и кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. О других способах сохранить мужское здоровье и продлить молодость он рассказал в своем Telegram-канале.

«Очень часто как врач, как уролог я вижу мужчин в 40-45 лет, похожих на стариков. И вижу 60-70 летних "живчиков", без лишнего веса, улыбающихся и очень активных!» — поделился наблюдениями Гадзиян. Он уверен, что часто дело вовсе не в генетике, а в образе жизни и мышлении мужчины. Врач перечислил личные правила, которые позволят представителям мужского пола сохранить молодость на долгие годы.

Первый совет эксперта — всегда быть в хорошей физической форме. Врач порекомендовал спать не менее семи часов в сутки и заниматься спортом минимум по 45 минут четыре раза в неделю, чередуя статические и динамические упражнения. Уролог также объяснил, что хотя бы через день нужно делать зарядку по утрам и принимать контрастный душ, а также минимизировать время нахождения на солнце и пользоваться при этом солнцезащитными кремами.

Кроме того, Гадзиян порекомендовал обратить внимание на питание. На его взгляд, стоит есть меньше мяса, жареных и соленых блюд, и больше овощей и морепродуктов. От сахара, мучного, газировок и соков врач вовсе советует отказаться. Кофе, по его мнению, стоит пить не больше двух раз в день, из алкоголя выбирать сухое белое или красное вино и ограничиваться двумя бокалами. Стоит также бросить курить, в том числе кальян.

Врач уверен, что, кроме физического состояния, нужно следить и за психическим. Для укрепления жизненных сил он посоветовал проводить больше времени с близкими, особенно с детьми, полюбить свою работу, чаще пробовать новые хобби, больше читать и стараться избавляться от негативных мыслей с помощью психологов и медитаций.

Не менее важно, по словам специалиста, окружать себя интересными и умными людьми, от которых можно перенять новые знания или получить заряд энергии. В заключение Гадзиян дал мужчинам рекомендацию следить за поступками, соблюдая «золотое правило нравственности», и в любых ситуациях сохранять чувство юмора.

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