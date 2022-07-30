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Названа неожиданная польза пива для организма

Врач-терапевт Лишин: пиво способствует выведению мелких камней и песка из почек

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Врач-терапевт Виктор Лишин назвал неожиданную пользу пива для организма — напиток стоит включить в рацион при мочекаменной болезни почек. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, в случае такого заболевания необходимо отказаться от жирной и излишне соленой еды, а также употреблять пиво в небольших количествах.

«Иногда можно выпить пива, это не значит, что нужно пить его литрами, но многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек», — подчеркнул он.

Также Лишин призвал не есть сладкое, рыбу, а при обострениях не пить кофе. «Арбузы можно в небольшом количестве, но стоит помнить о том, что много воды тоже плохо, увеличивается нагрузка на сердце и сосуды», — добавил он.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о вреде безалкогольного пива для мужского здоровья. Так, в напитке содержатся вещества, которые могут подавлять мужские гормоны. Кроме того, он посоветовал отказаться от безалкогольного пива людям с лишним весом и проблемами углеводного обмена из-за высокой калорийности.

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Мария Гейн
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