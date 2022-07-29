Россиянам рассказали о вреде безалкогольного пива для мужского здоровья

Диетолог Евгений Арзамасцев: безалкогольное пиво подавляет мужские гормоны

Увлечение мужчины безалкогольным пивом может стать причиной набора веса и подавления мужских гормонов, рассказал диетолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он уточнил, чем еще этот напиток вреден для мужского здоровья.

Врач отметил, что хотя алкоголя в этом напитке нет, он все же может нанести вред организму. В частности, по словам диетолога, в безалкогольном пиве содержатся вещества, которые могут подавлять мужские гормоны. Но произойдет это только в том случае, если пить его много и постоянно, успокоил он россиян.

Также Арзамасцев посоветовал отказаться от безалкогольного пива людям с лишним весом и проблемами углеводного обмена, так как этот напиток довольно калорийный. «При длительном употреблении он будет вызывать увеличение веса, потому что так же, как и алкогольный, содержит достаточно большое количество углеводов, которые быстро усваиваются», — уточнил он.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые мужчины с пивным животом начинают вести себя иначе из-за гормонов наподобие женских, вырабатывающихся в жировой ткани. По ее мнению, гормоны отрицательно влияют на психическое состояние таких мужчин: они становятся более капризными и менее выносливыми.

