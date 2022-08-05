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Лавров раскрыл позицию России по обмену заключенными с США

Лавров заявил, что РФ готова обсуждать обмен заключенными с США по согласованным каналам

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Россия готова обсуждать обмен заключенными с США по согласованным каналам. Позицию Москвы по этому вопросы раскрыл глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что речь идет о каналах, утвержденных президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. «Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность», — уточнил он.

Лавров также отметил, что Вашингтон не выдерживает спокойной и профессиональной работы по многим важным темам. «Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вновь призывают Россию принять их предложение по обмену заключенными. По ее словам, Вашингтон готов предпринять все шаги по возвращению на родину задержанных в России баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

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Виктория Кондратьева
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