США призвали Россию согласиться на обмен заключенными

Белый дом призвал Россию принять предложение по обмену заключенных Грайнер и Уилана

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вновь призывают Россию принять их предложение по обмену заключенными. Об этом она заявила на пресс-конференции 4 августа.

По ее словам, США готовы предпринять все шаги по возвращению на родину задержанных в России американских граждан — баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. До этого администрация США выступила с предложением обменять российского предпринимателя Виктора Бута на задержанных соотечественников.

Ранее Белый дом допустил возможность переговоров между главой МИДа России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном для обмена заключенными. Официальный представитель Пентагона и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что если Блинкену представится возможность переговорить с Лавровым, то он ей воспользуется.

В марте этого года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Москве после нахождения в ее ручной клади вейпов с маслом каннабиса.