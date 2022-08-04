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США призвали Россию согласиться на обмен заключенными

Белый дом призвал Россию принять предложение по обмену заключенных Грайнер и Уилана

Фото: Jim Bourg / Reuters

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вновь призывают Россию принять их предложение по обмену заключенными. Об этом она заявила на пресс-конференции 4 августа.

По ее словам, США готовы предпринять все шаги по возвращению на родину задержанных в России американских граждан — баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. До этого администрация США выступила с предложением обменять российского предпринимателя Виктора Бута на задержанных соотечественников.

Ранее Белый дом допустил возможность переговоров между главой МИДа России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном для обмена заключенными. Официальный представитель Пентагона и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что если Блинкену представится возможность переговорить с Лавровым, то он ей воспользуется.

В марте этого года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Москве после нахождения в ее ручной клади вейпов с маслом каннабиса.

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Варвара Кузьмина
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