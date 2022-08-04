В США допустили переговоры Лаврова и Блинкена для обмена заключенными

NBC: Белый дом допустил переговоры Лаврова и Блинкена для обмена заключенными

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен могут увеличить число контактов для переговоров об обмене заключенными между двумя государствами. Такую возможность допустил официальный представитель Пентагона и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, сообщает телеканал NBC.

«[Блинкен] очень активно участвует в [переговорах об обмене заключенных] с самого начала, и нет никаких сомнений, что если ему представится возможность переговорить с [Сергеем] Лавровым, то он это сделает», — рассказал Кирби.

27 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США предложила России обменять Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Эту идею поддержал американский президент Джо Байден. Как заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США выдвинули России содержательное предложение.

После того, как США подняли вопрос обмена, Россия направила встречную инициативу. В Вашингтоне заявили, что не воспринимают его всерьез, но о деталях не сообщили.