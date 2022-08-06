Миру предрекли 50 лет климатических изменений из-за глобального потепления

Климатолог Кокорин: экологические изменения из-за глобального потепления продлятся полвека

Экологические изменения из-за глобального потепления продлятся еще минимум 50 лет, считает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин со ссылкой на доклад Росгидромета. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил последствия глобального потепления.

Аномальная жара

В Великобритании из-за аномальной жары впервые в истории пересох исток Темзы. Уточняется, что он сместился на восемь километров ниже от прежнего места начала реки. «После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль вниз по течению», — рассказал руководитель по вопросам политики и науки экологической организации Rivers Trust доктор Роб Коллинз.

И Европе, и России, и всему миру грозит большая частота опасных экологических явлений, в том числе и волн жары Алексей Кокорин климатолог

«Волны жары уже стали случаться по всему миру в пять раз чаще, чем в 19 веке. При этом они чуть-чуть сильнее и несколько длиннее, то есть они стали существеннее по воздействию на здоровье людей, прежде всего. Это является следствием так называемого глобального потепления, которое само то совсем небольшое, чуть больше градуса, но вызвано сжиганием ископаемого топлива и усилением человеком парникового эффекта, тоже совсем небольшого. А вот на волны жары и на неравномерность выпадения осадков это влияет сильно», — рассказал Кокорин.

При этом климатолог отметил, что не выделял бы Европу как какое-то место, где ситуация с климатом ухудшилась сильнее. «В Центральной Азии проблемы воды то гораздо серьезнее, чем в Европе. Хотя, конечно, температура за 40, которая сейчас была в Англии, совершенно аномальная», — добавил он.

Проблема на многие годы

Кокорин уверен, что частота подобных явлений увеличится, как минимум, в три раза. Он объясняет это тем, что человечество вряд ли в ближайшие 50 лет сможет справиться с данной проблемой.

«Дальше же есть все основания ожидать, что все как-то стабилизируется. Но частота [климатических аномалий] будет расти, соответственно, будет влиять на урожай. Другое дело, что все будет ухудшаться постепенно», — сказал климатолог.

Он назвал регионы, где ситуация с засухой будет серьезнее, чем в остальных. «В Средиземноморье волны жары будут гораздо сильнее, чем в Англии. Если говорить про Россию, то на юге России, в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях засухи будут гораздо сильнее, чем в Москве, тем более в Санкт-Петербурге», — перечислил Кокорин.

Пресная вода

При этом Кокорин обращает внимание, что общее количество воды на Земле и количество осадков увеличивается и продолжит увеличиваться, однако недостаток пресной воды будет только расти.

Однако выпадение осадков будет столь неравномерно, что дефицит пресной воды будет становиться все более серьезной проблемой Алексей Кокорин климатолог

«В России эта проблема коснется только юга европейской части. А вообще, для очень многих обширнейших регионов мира это очень серьезная проблема. Поэтому и говорят о миграции людей. Вплоть до того, что три миллиарда человек к концу века станут беженцами именно из-за проблем воды», — заключил он.

Ранее стало известно, что в последние годы 131 китайская метеостанция зафиксировала температуры, которые совпали с историческими максимумами или превысили их. За весь 2021 год подобные температуры зафиксировали 62 метеостанции. По данным бюро погоды Китая, страна считается «регионом, чувствительным к изменению климата». С 1951 года каждое десятилетие температура поднимаются на 0,26 градуса Цельсия, в то время как среднемировая динамика достигла 0,15 градуса.

Местные власти заявили, что средняя температура почвы в стране в последние 70 лет росла гораздо быстрее, чем в остальном мире. По прогнозам, тенденция продолжится. «В будущем повышение средних региональных температур в Китае будет значительно выше, чем в мире», — рассказали в Национальном климатическом центре Китая.