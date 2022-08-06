ЦСКА разгромил «Факел» в матче РПЛ

ЦСКА разгромил «Факел» со счетом 4:1 в матче четвертого тура РПЛ

Московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. Первыми отличились гости: на 42-й минуте 26-летний форвард Факела Георгий Гонгадзе реализовал пенальти. Хозяевам поля удалось отыграться во втором тайме — точным ударом отметился российский хавбек армейцев Константин Кучаев.

Парагвайский полузащитник Хесус Медина вывел ЦСКА вперед, реализовав пенальти на 70-й минуте противостояния. Нападающий Федор Чалов также отметился голом. А гол в исполнении Хорхе Карраскаля сделал счет разгромным (4:1).

Победа позволила ЦСКА сравняться по очкам со «Спартаком» — лидером чемпионата. Ранее в рамках четвертого тура красно-белые обыграли «Урал» со счетом 2:0.