Российский телеканал подал в суд на Google

Депутат Госдумы Горелкин сообщил о судебном иске телеканала «Дума ТВ» к корпорации Google

Российский телеканал «Дума ТВ» подал иск в суд к корпорации Google после блокировки YouTube-канала в апреле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Депутат отметил, что в аналогичной ситуации суд уже занимал сторону российского телеканала «Царьград», тогда YouTube был вынужден заплатить неустойку в размере одного миллиарда рублей. Поэтому, считает Горелкин, перспективы у иска «ДумыТВ» есть.

В июне Верховный суд (ВС) России отказал головной американской корпорации Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО «Гугл» в пересмотре судебных актов трех нижестоящий инстанций, которые по иску «Царьграда» обязали компанию Google восстановить доступ к заблокированному телеканалу на Youtube-платформе, а в случае неисполнения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.

1 апреля Google выплатила телеканалу «Царьград» один миллиард неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube. В пресс-службе канала отметили, что если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф в отношении корпорации будет составлять миллиарды долларов.