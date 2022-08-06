Жительница Израиля рассказала о настроении в обществе во время обстрелов

Жительница Израиля Александрова подтвердила, что в стране включили сирены

Жительница Израиля Светлана Александрова в разговоре с «Лентой.ру» подтвердила, что в стране включили сирены воздушной тревоги. Она также рассказала о том, какое сейчас царит настроении в обществе.

Стало известно, что сирены воздушной тревоги зазвучали в Тель-Авиве и в районе Гуш-Дана, агломерации, включающей в себя Тель-Авивский округ и Центральный округ.

«Действительно у нас сейчас опять включили сирены. Но при этом все жители в приподнятом состояние духа. Мы считаем, что мы ведем правильную борьбу: когда в вас стреляют, нужно отстреливаться, к сожалению», — сказала Александрова.

Настроение в обществе боевое Светлана Александрова жительница Израиля

Она добавила, что ночью 5 августа, когда начались обстрелы, страшно не было. «Это жизнь, которую мы проживаем уже много-много десятков лет. Мы в этом живем. Так сказать, на нацию давят, а мы крепчаем», — добавила израильтянка.

Вечером 5 августа воздушная тревога зазвучала в городах Лахиш на юге Израиля и Явне в центральной части страны, оповещая жителей о вероятной атаке со стороны сектора Газа.

Ранее 5 августа Израиль объявил о начале операции против исламских экстремистов. После этого появились сообщения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из лидеров «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России) Тайсира Джабари.

