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Россия оценила готовность Украины к переговорам

Зампосмотреда Полянский: Украина не подает сигналов о готовности к переговорам с Россией
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Готовность Украины к переговорному процессу оценил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive. Интервью опубликовано на YouTube-канале программы.

Как заявил дипломат, у украинской стороны «есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров». Поэтому, по его словам, Москва и Киев еще далеки от переговоров.

Полянский объяснил, что Украина лишь делает политические заявления о том, что в теории Киев готов вести переговоры с Москвой, «что они готовы вести переговоры, когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым, что само по себе смешно». «Поэтому специальная военная операция продолжается», — заключил он.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева.

После начала специальной военной операции России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Беларуси, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Перед этим также состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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Марина Совина
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