Крупнейший производитель пивных банок в России подсчитал потери из-за спецоперации

Крупнейший в России производитель пивных банок Ball Corporation подсчитал потери из-за ухода с отечественного рынка. Американская компания по производству алюминиевой упаковки оценила убыток от обесценивания бизнеса в 435 миллионов долларов. Об этом сообщается в ее финансовой отчетности за второй квартал 2022 года.

«Из-за войны на территории Украины компания ранее объявила о планах остановить инвестиции в Россию, а также продать российское предприятие. (...) Компания продолжает поддерживать гуманитарную деятельность на территории Украины и окружающих ее европейских стран», — говорится в отчете.

В июле члены Союза российских пивоваров обратились к президенту России Владимиру Путину. Его предупредили, что введение обязательной маркировки пивной продукции приведет к снижению производства на 30 процентов.

Ball Corporation объявила о закрытии бизнеса в России 29 марта. В России у Ball расположены три завода: в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Челябинская область). В 2021 году компания объявила о планах строительства четвертого завода в Ульяновске.