Роскомнадзор заблокировал крупнейший новостной сайт Сахалина

Роскомнадзор без предупреждения заблокировал крупнейший новостной портал Сахалина Sakh.com

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших информационных ресурсов Сахалина Sakh.com. В универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и ресурсов в России уточняется, что доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры России.

Отмечается, что сайт заблокирован «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Представители Sakh.com заявили в Telegram-канале, что блокировка была произведена без предупреждения, ее причины редакции также неизвестны. Доступ к порталу был ограничен в ночь на 6 августа.

«На данный момент у некоторых провайдеров не работают все домены Sakh.com и Sakhalin.info — новости, форум, объявления, авто, недвижимость, работа, бизнес, еда, билеты и другие сервисы. Для доступа к сайтам можно использовать VPN», — говорится в сообщении.

Ранее в июле Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой ежедневной газеты Die Welt.