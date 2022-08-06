Посол КНР заявил о причастности США к кризисам на Украине и Тайване

Посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что США причастны к кризисам на Украине и Тайване

Посол Китая во Франции Лу Шае заявил о причастности США как у украинскому, так и тайваньскому кризисам. Об этом он сообщил в эфире телеканала LCI, его цитирует РИА Новости.

«Есть также и сходство: то, что за этими двумя кризисами стоит черная рука, рука США. США хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского», — отметил дипломат.

Он считает, что власти США обеспокоены потерей своего влияния в мире. Он напомнил, что относительно украинского кризиса большая часть развивающихся стран «не согласна» с позицией западных стран и не участвует в санкциях против России.

Так же, указал Лу, влияние США «постепенно уменьшается» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и они хотят там «нарушить обстановку».

5 августа Пекин остановил военное сотрудничество с США из-за того, что Вашингтон принял решение о поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая.

Спикер прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Власти Китая сочли ее приезд жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против Пелоси и ее родственников.