Экономист спрогнозировал валютные войны будущего

«Прайм»: экономист Кузнецов предрек, что США и другие страны будут ослаблять свои валюты

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал валютные войны будущего.

Экономист предрек, что следующий после Джо Байдена президент США может ослаблять доллар. То же самое будут делать страны Латинской Америки, поскольку они зависят от курса американской валюты. Следом за ними такая участь ждет гонконгский доллар и арабский дирхам. Аналогичную политику могут вести Китай, Япония и Южная Корея. Евросоюз же, ради поддержки внутренних производителей, вынужден бороться с инфляцией за счет обратного процесса — укрепления евро к доллару США.

По мнению экономиста, валютные войны, или целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости национальной валюты для получения преференций для экономики в будущем станут обычным делом. Кузнецов пояснил, что в результате девальвации произведенные в стране товары или добытые полезные ископаемые становятся дешевле для иностранных покупателей, что ведет к росту объема экспорта, выручки предприятий-экспортеров и собираемых государством налогов.

В то же время импорт становится дороже, а спрос на товары иностранных государств падает. Таким образом местные производители получают поддержку.

Кузнецов предупредил, что валютная война может быть и разрушительной для государства. Вышедшая из-под контроля она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора и приводит к обеднению населения. «История знает случаи, когда излишнее увлечение валютными войнами приводило к катастрофе», — заключил экономист.

4 августа Центробанк пообещал бороться с операциями в долларах и евро. Регулятор заявил, что намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры, которые затруднят операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц. Кроме того, в ЦБ попросили правительство добиться отказа госкомпаний от накоплений в «токсичных» валютах недружественных стран, направив фирмам соответствующие директивы.