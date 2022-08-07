Александр Емельяненко женится на бывшей супруге

Александр Емельяненко заявил о планах жениться на бывшей супруге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заявил о планах жениться на бывшей супруге Полине Селедцовой. Об этом сообщает StarHit.

41-летний тяжеловес отметил, что не собирается устраивать роскошную свадьбу. Экс-супруги намерены расписаться в ЗАГСе, а на сэкономленные деньги отправиться в свадебное путешествие.

В сентябре Емельяненко предстоит поединок против соотечественника Вячеслава Дацика. Схватка пройдет по правилам бокса.

Брак Селедцовой и Емельяненко распался в 2018 году. Пара оформила отношения в 2015 году. На тот момент Емельяненко находился в СИЗО, будучи обвиняемым по делу об изнасиловании.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.