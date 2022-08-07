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Amnesty International извинилась за страдания украинцев из-за своего доклада

Международная организация Amnesty International извинилась за вызвавший скандал доклад

Фото: Shutterstock

Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за свой последний доклад, вызвавший «страдания и гнев» у украинцев. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает РБК.

По данным издания, правозащитники отметили, что главным приоритетом при составлении их докладов является желание обеспечить безопасность гражданских лиц. Этой целью в Amnesty International объяснили вызвавшее скандал исследование. «Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных»,— заявили в организации. При этом правозащитники заявили, что от выводов доклада не отказываются.

Ранее 7 августа российский политолог Антон Хащенко объяснил, что в документе правозащитников показана циничная Украина, которая не испытывает сочувствия к собственному населению. Эксперт назвал доклад ситуативным поражением украинского президента Владимира Зеленского.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала о преступлениях Вооруженных сил Украины. Как говорится в докладе, Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

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Владимир Седов
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