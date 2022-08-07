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Политологи объяснили причины недовольства Украины докладом Amnesty International

Российские политологи объяснили недовольство Зеленского работой Amnesty International

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Правозащитники Amnesty International зафиксировали нарушение международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины (ВСУ), что стало причиной недовольства руководства страны. Об этом в воскресенье, 7 августа, российские политологи рассказали изданию «МК».

Политолог Антон Хащенко объяснил, что в документе правозащитников показана циничная Украина, которая не испытывает сочувствия к собственному населению. Эксперт назвал доклад ситуативным поражением украинского президента Владимира Зеленского, поскольку неприятные подробности о размещении техники ВСУ в жилой застройке стали известны западному обывателю. «Этот доклад — первый шаг к тому, чтобы были признаны потом и пытки российских военнослужащих, и обстрел ВСУ пленных "азовцев"»,— заявил Хащенко.

Другой российский политолог Марат Баширова отметил, что Amnesty International действует независимо и объединяет людей, исповедующих правозащитные идеи, которых мало интересует суть конфликта и которым важно фиксировать нарушения прав человека и правил ведения войны.

Эксперты напомнили, что Amnesty International ранее дважды выпускала доклады, фиксировавшие преступления боевиков запрещенных в России полков «Айдар» и «Азов».

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала о преступлениях ВСУ. Как говорится в докладе, Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Доклад возмутил президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Amnesty International «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву».

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Владимир Седов
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