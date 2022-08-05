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Зеленский осудил Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ

Президент Зеленский осудил Amnesty International за доклад о военных преступлениях ВСУ

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях Вооруженными силами Украины (ВСУ) международного гуманитарного права и закона войны. Заявление он сделал в одном из обращений.

По мнению Зеленского, Amnesty International «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву». Президент Украины считает, что не может быть условия, при котором «российский удар по Украине считается оправданным».

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«И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться», — заявил он. Зеленский также доложил, что с начала конфликта на Украине повреждены или уничтожены почти 200 религиозных сооружений, 900 медучреждений и свыше 2200 учебных заведений.

Доклад Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International 4 августа опубликовала доклад, в котором обвинила Украину в нарушении международного права. «Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право при действиях в населенных районах. Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — заявила генеральный секретарь организации Аньес Каламар.

Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права

Аньес Каламаргенеральный секретарь Amnesty International

Специалисты организации представили отчет, в нем сказано, что в 22 из 29 школ, которые они успели посетить, ВСУ размещали свой личный состав или технику. В Одессе украинские военные устанавливали бронетехнику в районах, где живет большое количество людей, а здание университета в Бахмуте превратили в свою военную базу, заключили правозащитники.

Военные преступления ВСУ

Минобороны России неоднократно заявляло о размещении опорных пунктов ВСУ в школах и жилых районах. В июле начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военные Вооруженных сил Украины заняли позиции на территории двух школ в Днепре. Он также добавил, что украинские солдаты развернули пункт временной дислокации подразделений на территории городского водоканала в городе Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР).

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Аналогичные случаи были зафиксированы в Одессе и Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Уточнялось, что на прилегающих к зданиям территориях была размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО. При этом эвакуация местных жителей умышленно не проводилась.

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Варвара Кошечкина
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