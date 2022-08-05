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Зеленского возмутил доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ

Президент Зеленский осудил Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ

Фото: Andy Buchanan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский осудил правозащитную организацию Amnesty International за доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По мнению Зеленского, своими действиями организация пытается «амнистировать» Россию. «Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться», — возмутился глава государства.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором уличила Киев в нарушении международного права. В нем представители организации задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право.

В частности, ВСУ обвинили в размещении личного состава в школах и жилых районах с большим скоплением людей. Здание университета в Бахмуте военные и вовсе превратили в свою базу, уточняют в организации.

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Алевтина Запольская
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