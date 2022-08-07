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Российские военные ликвидировали арсенал с 45 тоннами боеприпасов НАТО

В Минобороны сообщили, что ликвидировали арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО

Фото: РИА Новости

Российские военные ликвидировали арсенал с 45 тоннами боеприпасов НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, украинский арсенал с боеприпасами уничтожен вблизи Вознесенска в Николаевской области. В этом месте хранилось более 45 тонн боеприпасов, которые были недавно поставлены ВСУ странами НАТО.

Ранее российские военные разбили взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американские РСЗО HIMARS в Харьковской области. Кроме того, были подавлены еще пять взводов РСЗО «Град», артиллерийский взвод «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода Д-30.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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