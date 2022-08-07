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Российские военные уничтожили украинские беспилотники в ДНР

В Минобороны России заявили об уничтожении восьми украинских беспилотников в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что российские средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты вблизи Красного, Червоного Яра, Дибровного и Петропавловки, расположенных в Харьковской области. Также военные перехватили один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) в районе Каменки. Помимо этого, часть беспилотников была замечена и поражена в районах Старомихайловки, Ровнополя, Малиновки и Донецка в ДНР.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли удар по территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове — были уничтожены более 100 украинских военных. Кроме того, были нанесены значительные повреждения по пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ, который находился на территории сельхозпредприятия в Артемовске. В итоге были ликвидированы около 130 бойцов, а также восемь единиц бронетанковой и автомобильной техники.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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