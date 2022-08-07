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В Минобороны заявили об уничтожении 100 бойцов ВСУ на территории ТЭЦ в Харькове

В МО заявили об уничтожении 100 бойцов ВСУ на территории ТЭЦ и Карповского сада в Харькове

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове, где располагались пункты временной дислокации 3-й бригады Национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили журналистам в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, в результате были уничтожены более 100 украинских военных.

Кроме того, удар был нанесен по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ, который находился на территории сельхозпредприятия в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР). В результате были ликвидированы около 130 бойцов ВСУ, а также восемь единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Ранее, 6 августа, в Минобороны отчитались, что российские военные уничтожили более 400 бойцов 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области. Позиции указанного подразделения находились близ населенного пункта Белогорка.

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Варвара Кошечкина
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