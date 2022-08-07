Задержанная в Косове российская журналистка рассказала о допросе

Корреспондентку «Комсомольской правды» Асламову на допросе в Косово спрашивали про Украину

Корреспондентка «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которая попала под стражу в самопровозглашенном Косово, рассказала детали допроса. Ее слова передает Telegram-канал газеты.

Асламова заявила, что спецслужбы допрашивали ее «очень много часов». Большинство вопросов затрагивали ее связи с политиками — ее спрашивали о том, встречалась ли она с главой российского МИД Сергеем Лавровым, как делала интервью с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном.

По словам корреспондентки, отдельный блок вопросов касался специальной военной операции на Украине. «Они постоянно спрашивали меня про спецоперацию — как я думаю. Спрашивали, кто победит, я сказала, однозначно русская армия», — вспоминает журналистка.

Асламова заявила, что она вместе с супругом, хорватским журналистом, поехала делать репортаж о православных монастырях в Косово. Как утверждает «Комсомольская правда», журналистка работала над спецрепортажем, который был связан с ростом напряжения между Сербией и Косовом, прежде чем ее задержали власти непризнанного образования.

Представительницу СМИ задержали в субботу, 6 августа, при попытке въезда в регион. Глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил, что российскую журналистку подозревают в шпионаже. «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки, и что она действовала под видом журналиста», — добавил он. О каких странах и фактах идет речь, он раскрывать не стал.

