«Динамо» обыграло «Крылья Советов» и вышло на четвертое место в РПЛ

«Динамо» со счетом 2:0 обыграло «Крылья Советов» и вышло на четвертое место в РПЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 августа, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев.

«Динамо» благодаря победе набрало восемь очков и вышло на четвертое место в чемпионате. В активе «Крыльев Советов» четыре очка, самарцы занимают десятую позицию.

«Динамо» в следующем туре 13 августа на своем поле примет «Краснодар». «Крылья Советов» в тот же день на выезде сыграют с «Локомотивом».