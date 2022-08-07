iPhone 14 получит рекордную зарядку

Инсайдер: iPhone 14 будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 30 ватт

Смартфоны Apple впервые будут поддерживать быструю зарядку мощностью выше 20 ватт. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер под ником Jioriku.

По словам специалиста, новые устройства серии будут поддерживать быструю зарядку с максимальной мощностью 30 ватт. Телефоны актуальной серии Apple могут заряжаться с мощностью до 20 ватт. Блогер заметил, что рекордный апгрейд позволит смартфонам заряжаться быстрее.

Jioriku объяснил, что для обеспечения высокой скорости зарядки нужно будет приобрести специальный адаптер. Мощность будет регулироваться автоматически. Максимальные показатели будут достигнуты при низком уровне заряда батареи, затем мощность снизится до 25-27 ватт. Инсайдер не рассказал, сколько времени займет ускоренная зарядка. Согласно официальной информации, самый дорогой смартфон Apple на данный момент — iPhone 13 Pro Max — сможет зарядиться на 50 процентов за полчаса.

Инсайдер уточнил, что речь идет только о проводной зарядке, мощность беспроводной зарядки через протокол MagSafe останется на прежнем уровне — 15 ватт. Кроме того, iPhone 14 может получить поддержку обратной беспроводной зарядки, но данная возможность будет активирована с обновлением iOS 16 в будущем.

Ранее инсайдеры рассказали, что базовая модель iPhone 14 будет оценена в 799 долларов. Во столько же был оценен iPhone 13.