Рассекречена стоимость iPhone 14

Инсайдер: стоимость iPhone 14 будет начинаться с 799 долларов

Базовая модель iPhone 14 будет оценена в 799 долларов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на отчет авторов корейского блога Naver, которые уверены, что Apple не собирается повышать цены на стартовые смартфоны. Согласно рассекреченной информации инсайдеров, стоимость iPhone 14 будет начинаться с 799 долларов – во столько же был оценен iPhone 13.

Специалисты отметили, что таким образом в американской компании намерены увеличить продажи и компенсировать снижение спроса на фоне замедления глобального рынка смартфонов. Источники рассказали, что решение заморозить цену на базовый аппарат серии было принято «на высшем руководящем уровне» в Apple. В отчете говорится, что топ--менеджеры собрались не увеличивать цены, несмотря на рост производственных затрат и проблемы с поставками.

Авторы MacRumors заметили, что если Apple действительно не будет поднимать цены, то это будет второй год подряд, когда цена базовой флагманской модели с 6,1--дюймовым экраном остается неизменной. Представленный в 2020 году iPhone 12 также был оценен в 799 долларов. Анонс смартфонов серии iPhone 14 ожидается в сентябре.

В начале июля инсайдеры сообщили, что начальная стоимость iPhone 14 Pro составит 1099 долларов. Таким образом, все Pro-модели телефонов Apple подорожают на 100 долларов.