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Спорт

Футболист потерял сознание после столкновения с вратарем

Защитник молдавского «Зимбру» потерял сознание после столкновнием с вратарем соперника

Фото: Globallookpress.com

Нидерландский защитник «Зимбру» Донни ван Иперен потерял сознание в матче чемпионата Молдавии против «Динамо-Авто». Об этом сообщается на сайте клуба.

27-летний игрок обороны молдавского клуба столкнулся с голкипером соперника, из-за чего потерял сознание. Футболисту была оказана медицинская помощь: его унесли с арены и доставили в одну из больниц Кишенева. В «Зимбру» подчеркнули, что здоровью Иперена ничего не угрожает.

Ван Иперен почти всю карьеру провел в Нидерландах. Он перешел в молдавский клуб в 2022 году из греческого «Караискакиса». Ван Иперен — воспитанник «Харлема».

Матч «Зимбру» и «Динамо-Авто» завершился вничью. После двух матчей чемпионата Молдавии «Зимбру» занимает третье место в турнирной таблице.

Николай Костюков
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