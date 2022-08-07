Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ведущий «России 1» прокомментировал угрозы депутата убить немецкого журналиста

Ведущий «60 минут» Попов заявил, что Журавлев угрозами убить журналиста «перешел черту»

Кадр: Россия 1 / Сетевое издание «Смотрим»

Ведущий шоу «60 минут» Евгений Попов прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева, который в эфире программы назвал журналиста немецкой газеты Bild «нациком» и пригрозил ему убийством. Об этом сообщает издание «Подъем».

Телеведущий отметил, что своими угрозами в адрес немецкого журналиста депутат «перешел красную черту». По словам Попова, после эфира он попросил Журавлева больше никогда никому не угрожать смертью в его программе. «[Угрозы убийством — это] перебор, мы договорились, что угроз убийством в моей программе не будет», — сказал он.

При этом Попов назвал депутата патриотом, который «очень сильно болеет за Россию». «По-моему, Алексей Журавлев желал смерти не немецким пропагандистам, а иностранным наемникам, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы это было так. (...) Я понимаю высокий эмоциональный накал у Алексея Александровича, потому что он регулярно ездит на фронт. Конечно, очень печально, что эмоции достигают немыслимых пределов», — добавил он.

О том, что Журавлев пригрозил убийством немецкому журналисту в программе «60 минут», сообщалось ранее 7 августа. В эфире участники передачи обсуждали высказывания журналистов Bild. Немецкие журналисты не согласились с заявлением Попова, который назвал «нациком» репортера из Германии, освещающего ход боевых действий с украинской стороны. Один из участников дискуссии канала Bild счел заявления российского телеведущего «пропагандой и самым настоящим нападением на свободу прессы». «Я хочу этому нацику... А мне наплевать! Сказать: "Мы все придем и всех вас убьем!"» — заявил Журавлев. Попов отреагировал на слова депутата Госдумы фразой «не надо никого убивать».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Израиль согласился на перемирие
Россиян предостерегли от злоупотребления арбузом и дыней
Кассирша супермаркета посвятила тату любимой работе и была поднята на смех
Зеленский обсудил с главой Евросовета вопрос денег от ЕС
Названа причина ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве
В Совфеде отреагировали на конфискацию российских активов на Украине
Регина Тодоренко призналась в желании завести третьего ребенка
Визиты западных делегаций на Тайвань объяснили
Александр Емельяненко женится на бывшей супруге
Ведущий «России 1» прокомментировал угрозы депутата убить немецкого журналиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.