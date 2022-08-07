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Депутат Госдумы пригрозил немецкому журналисту убийством

Депутат Госдумы Журавлев назвал немецкого журналиста «нациком» и пригрозил убийством

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» назвал журналиста немецкого телеканала Bild «нациком» и пригрозил ему убийством.

Участники «60 минут» обсуждали заявление ведущих канала Bild. Немецкие журналисты не согласились с тем, что накануне Евгений Попов, ведущий российской программы и депутат Госдумы, назвал «нациком» репортера из Германии, освещающего ход боевых действий с украинской стороны. Участник дискуссии канала Bild также счел заявления Попова «пропагандой и самым настоящим нападением на свободу прессы».

«Я хочу этому нацику сказать: мы все придем и всех вас убьем», — высказал свое отношение к немецкому журналисту российский депутат. Попов отреагировал на заявление Журавлева словами «так не надо, не надо никого убивать».

Ранее Журавлев назвал конструкторы Lego «гомосячьими игрушками», пропагандирующими нацизм. Однако в самой компании опровергли эти обвинения, заявив, что Lego никогда не производила и не будет производить наборы игрушек с нацистской символикой, так как это противоречит ценностям и миссии бренда.

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Василий Мека
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