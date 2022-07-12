Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Депутат Госдумы назвал Lego пропагандирующими нацизм «гомосячьими игрушками»

Депутат Госдумы Журавлев назвал Lego пропагандирующими нацизм игрушками

Фото: Ekaterina Minaeva / Shutterstock

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что в России быстро найдут замену ушедшему с рынка конструктору Lego, который он назвал пропагандирующими нацизм «гомосячьими игрушками». Слова парламентария передает издание Daily Storm.

«Недавно я даже писал запрос в прокуратуру: захожу в магазин, а там эти сраные Lego с символами нацизма. Нацистские танки, солдаты, пушки, все с символами нацизма», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что европейские ценности начинаются с однополых браков, а заканчиваются «разными борделями, зоофилами». По его словам, непонятно, какие конструкторы могла начать выпускать компания в ближайшее время.

«Пускай они свои гомосячьи игрушки производят и поставляют их собственным детям, если им не жалко их будущее, — считает депутат. — Вымирающая нация. На таких принципах, на которых они [европейцы] живут, они просто обречены на уничтожение».

Журавлев убежден, что благодаря современным технологиям российские производители быстро создадут замену для Lego. По его словам, этому также поспособствует освобождение среднего и малого бизнеса от проверок.

12 июля стало известно, что датский производитель конструкторов Lego решил окончательно покинуть российский рынок. Кроме того, компания полностью разорвет отношения с Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином в России.

Ранее в Госдуме предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. В отношение нарушителей запрета предполагается применять административное наказание.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка рассказала о подготовке к контрнаступлению
Конкурент «Газпрома» прокомментировал идею продажи СПГ за рубли
Украинским женщинам помешают свободно выехать из страны
Депутат Госдумы назвал Lego пропагандирующими нацизм «гомосячьими игрушками»
Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича
Россиянам назвали основные причины сильного отравления летом
Таксист сел на 23 года за изнасилование и убийство россиянки
Оксана Самойлова посетила закрытый Эрмитаж после похода Кардашьян в пустой Лувр
Экономист назвал справедливый курс доллара
Раскрыта судьба разрушенной черной дырой звезды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.