Депутат Госдумы Журавлев назвал Lego пропагандирующими нацизм игрушками

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что в России быстро найдут замену ушедшему с рынка конструктору Lego, который он назвал пропагандирующими нацизм «гомосячьими игрушками». Слова парламентария передает издание Daily Storm.

«Недавно я даже писал запрос в прокуратуру: захожу в магазин, а там эти сраные Lego с символами нацизма. Нацистские танки, солдаты, пушки, все с символами нацизма», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что европейские ценности начинаются с однополых браков, а заканчиваются «разными борделями, зоофилами». По его словам, непонятно, какие конструкторы могла начать выпускать компания в ближайшее время.

«Пускай они свои гомосячьи игрушки производят и поставляют их собственным детям, если им не жалко их будущее, — считает депутат. — Вымирающая нация. На таких принципах, на которых они [европейцы] живут, они просто обречены на уничтожение».

Журавлев убежден, что благодаря современным технологиям российские производители быстро создадут замену для Lego. По его словам, этому также поспособствует освобождение среднего и малого бизнеса от проверок.

12 июля стало известно, что датский производитель конструкторов Lego решил окончательно покинуть российский рынок. Кроме того, компания полностью разорвет отношения с Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином в России.

Ранее в Госдуме предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. В отношение нарушителей запрета предполагается применять административное наказание.