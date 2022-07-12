Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Lego окончательно покинет Россию

Inc. узнал, что производитель конструкторов Lego прекратит деятельность в России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Датский производитель конструкторов Lego окончательно покинет российский рынок — прекратит коммерческую деятельность в России и разорвет отношения с Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином бренда в стране. Об этом изданию Inc. рассказал источник из штата компании, информацию подтвердил гендиректор ее российского подразделения Евгений Чихачев.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — заявил Чихачев. По его словам, офис в Москве уже уволил 70 сотрудников и предоставил им выходные пособия.

Часть магазинов Inventive Retail Group приостановила работу еще в начале июня, что будет с оставшимися точками, пока неизвестно. 11 июля Минпромторг добавил продукцию LEGO в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. «Оператор — Inventive Retail Group или кто-то другой — теоретически сможет продавать серые наборы Lego в тех же физических точках, но название магазинов ему придется изменить», — объяснила партнер в юридической компании FTL Advisers Ltd. Дарья Невская.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
В доле. Люди по всему миру нашли новый способ совершать покупки. Почему это изменит торговлю?
В доле.Люди по всему миру нашли новый способ совершать покупки. Почему это изменит торговлю?
10 июля 2022

Inventive Retail Group также может продавать товары Lego, купленные ею до разрыва отношений с производителем, заявил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper. О прекращении новых поставок в Россию Lego объявила почти сразу после начала спецоперации — 3 марта. При этом датский офис пообещал пожертвовать более 16,5 миллиона долларов «на поддержку народа Украины».

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Пьяные москвичи устроили стрельбу с балкона в центре Москвы
В России ответили на слова Госдепа об отсутствии у НАТО агрессивных намерений
Бывший партнер Сороса предсказал миру беспросветные проблемы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение порядка деятельности иноагента
Блогерша раскрыла «сводящий с ума» мужчин цвет лака на ногтях у девушек
У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы
Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Захарова заявила о балансирующих на грани ядерного конфликта США
Правительство России одобрило «Сферу» на 95 миллиардов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.