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В Lego ответили назвавшему конструктор «гомосячьими игрушками» депутату Госдумы

В компании Lego опровергли обвинения депутата Госдумы Журавлева в пропаганде нацизма

Фото: Shutterstock

Компания Lego опровергла обвинения депутата Госдумы Алексея Журавлева в производстве игрушек, пропагандирующих нацизм. Об этом «Ленте.ру» сообщила директор по маркетингу Дарья Гусева, отвечая на заявления парламентария.

По ее словам, Lego никогда не производила и не будет производить наборы игрушек с нацистской символикой, так как это противоречит ценностям и миссии бренда.

Ранее Журавлев назвал конструкторы компании «гомосячьими игрушками». Кроме того, по утверждению депутата, на полках одного из магазинов он заметил конструкторы датского производителя с символами нацизма.

Парламентарий также подчеркнул, что направил запрос в прокуратуру. «Пускай они свои гомосячьи игрушки производят и поставляют их собственным детям, если им не жалко их будущее», — считает он.

12 июля стало известно, что компания Lego покидает российский рынок. Кроме того, производитель решил разорвать отношения с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в России.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. По его мнению, запрета ЛГБТ-пропаганды в отношении детей недостаточно.

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Константин Лысяков
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